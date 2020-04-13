PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Коронавирус и беременность: как защититься и какой уход нужен во время родов
Коронавирус и беременность: как защититься и какой уход нужен во время родов

Из-за стремительного распространения коронавируса все больше вопросов и мифов возникает относительно влияния Covid-19 на беременных.

Факты ICTV совместно с ВОЗ подготовили ответы на вопросы, действительно ли будущие мамы имеют больше рисков заразиться, может ли вирус передаваться ребенку, нужно ли женщинам с подозрением на заболевание делать кесарево сечение.

Коронавирус и беременность: как защититься и что нужно знать

Имеют ли беременные женщины больше рисков от заболевания Covid-19?

Сейчас проводятся исследования по влиянию Covid-19 на беременных. Поэтому нет доказательств, что они подвержены большему риску тяжелого заболевания, чем остальное население.

Однако из-за изменений в организме и иммунной системе беременные женщины могут плохо переносить некоторые респираторные инфекции. Поэтому важно принимать меры безопасности, чтобы защититься от коронавируса, и сообщить о возможных симптомах (повышение температуры, кашель или затрудненное дыхание) своему врачу в случае их появления.

Как беременные могут защититься от Covid-19?

Можно защититься, если:

  • Часто мыть руки с мылом и использовать санитайзер для рук на основе спирта.
  • Держать дистанцию ​​с другими.
  • Не касаться глаз, носа и рта.
  • Практиковать дыхательную гигиену. То есть во время чихания или кашля закрывать рот и нос согнутым локтем или использовать салфетку.

Если у вас лихорадка, кашель или затрудненное дыхание, сразу обратитесь к врачу.

Беременные женщины, роженицы, даже если они столкнулись с коронавирусом, должны продолжать выполнять рекомендации своих акушеров-гинекологов.

Должны ли беременных женщин тестировать на Covid-19?

Протоколы тестирования и его необходимость зависят от конкретной страны проживания.

Однако рекомендации ВОЗ предполагают, что беременным с симптомами коронавируса нужно отдавать приоритет для тестирования, поскольку им может понадобиться специализированная помощь в случае положительного результата.

Может ли коронавирус передаваться от матери к ее нерожденному ребенку или новорожденному?

Сейчас нет подтверждений, что беременная женщина может передавать вирус своему плоду или ребенку во время беременности или родов.

Вирус не обнаружен в образцах околоплодных вод или грудного молока.

Какой уход должен быть доступным во время беременности и родов?

Все беременные женщины, в частности с подтвержденной коронавирусной болезнью или с подозрением на инфицирование, имеют право на качественную помощь до, во время и после родов. Сюда относятся пренатальная помощь, помощь во время родов, послеродовая помощь и психическая поддержка.

Безопасные и успешные роды это:

  • Обращение с беременной с уважением и достоинством.
  • Возможность партнерских родов.
  • Четкая коммуникация со стороны врачей, санитарок и другого персонала.
  • Соответствующие тактики облегчения боли.
  • Мобильность во время родов.

В случае подозрения или подтверждения Covid-19 медицинские работники должны принять соответствующие меры, чтобы уменьшить риски заражения себя и других.

Нужно ли беременным женщинам с подозрением или подтвержденным Сovid-19 рожать путем кесарева сечения?

Нет. Совет ВОЗ состоит в том, что кесарево сечение следует проводить только по медицинской обоснованности.

Роды должны осуществляться в соответствии с состоянием женщины, ее потребностями и с учетом акушерских показаний.

Могут ли женщины с коронавирусной болезнью кормить грудью?

Да. Женщины с Covid-19 могут кормить грудью, если они этого хотят. Они должны:

  • Выполнять дыхательную гигиену во время кормления, носить маску, когда это возможно.
  • Мыть руки до и после прикосновения к ребенку.
  • Протирать и дезинфицировать поверхности, к которым они прикасались.

Может ли женщина касаться и держать своего новорожденного ребенка, если у нее обнаружили Covid-19?

Да. Тесный контакт и раннее кормление грудью помогает ребенку развиваться. Вы должны:

  • Кормить грудью безопасно, с хорошей гигиеной дыхания.
  • Находиться в одной комнате.
  • Мыть руки до и после прикосновения к ребенку.

Как кормить ребенка, если у женщины обнаружили коронавирус и она плохо себя чувствует?

Если вам очень плохо из-за коронавируса или у вас другие осложнения, то нужно выбрать другой безопасный вариант кормления ребенка молоком. Это может быть:

  • Сцеженное молоко.
  • Релактация.
  • Донорское молоко.

Теги: , ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка