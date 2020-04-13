Коронавирус и беременность: как защититься и что нужно знать

Имеют ли беременные женщины больше рисков от заболевания Covid-19?
Сейчас проводятся исследования по влиянию Covid-19 на беременных. Поэтому нет доказательств, что они подвержены большему риску тяжелого заболевания, чем остальное население.
Однако из-за изменений в организме и иммунной системе беременные женщины могут плохо переносить некоторые респираторные инфекции. Поэтому важно принимать меры безопасности, чтобы защититься от коронавируса, и сообщить о возможных симптомах (повышение температуры, кашель или затрудненное дыхание) своему врачу в случае их появления.
Как беременные могут защититься от Covid-19?
Можно защититься, если:
- Часто мыть руки с мылом и использовать санитайзер для рук на основе спирта.
- Держать дистанцию с другими.
- Не касаться глаз, носа и рта.
- Практиковать дыхательную гигиену. То есть во время чихания или кашля закрывать рот и нос согнутым локтем или использовать салфетку.
Если у вас лихорадка, кашель или затрудненное дыхание, сразу обратитесь к врачу.
Беременные женщины, роженицы, даже если они столкнулись с коронавирусом, должны продолжать выполнять рекомендации своих акушеров-гинекологов.
Должны ли беременных женщин тестировать на Covid-19?
Протоколы тестирования и его необходимость зависят от конкретной страны проживания.
Однако рекомендации ВОЗ предполагают, что беременным с симптомами коронавируса нужно отдавать приоритет для тестирования, поскольку им может понадобиться специализированная помощь в случае положительного результата.
Может ли коронавирус передаваться от матери к ее нерожденному ребенку или новорожденному?
Сейчас нет подтверждений, что беременная женщина может передавать вирус своему плоду или ребенку во время беременности или родов.
Вирус не обнаружен в образцах околоплодных вод или грудного молока.
Какой уход должен быть доступным во время беременности и родов?
Все беременные женщины, в частности с подтвержденной коронавирусной болезнью или с подозрением на инфицирование, имеют право на качественную помощь до, во время и после родов. Сюда относятся пренатальная помощь, помощь во время родов, послеродовая помощь и психическая поддержка.
Безопасные и успешные роды это:
- Обращение с беременной с уважением и достоинством.
- Возможность партнерских родов.
- Четкая коммуникация со стороны врачей, санитарок и другого персонала.
- Соответствующие тактики облегчения боли.
- Мобильность во время родов.
В случае подозрения или подтверждения Covid-19 медицинские работники должны принять соответствующие меры, чтобы уменьшить риски заражения себя и других.
Нужно ли беременным женщинам с подозрением или подтвержденным Сovid-19 рожать путем кесарева сечения?
Нет. Совет ВОЗ состоит в том, что кесарево сечение следует проводить только по медицинской обоснованности.
Роды должны осуществляться в соответствии с состоянием женщины, ее потребностями и с учетом акушерских показаний.
Могут ли женщины с коронавирусной болезнью кормить грудью?
Да. Женщины с Covid-19 могут кормить грудью, если они этого хотят. Они должны:
- Выполнять дыхательную гигиену во время кормления, носить маску, когда это возможно.
- Мыть руки до и после прикосновения к ребенку.
- Протирать и дезинфицировать поверхности, к которым они прикасались.
Может ли женщина касаться и держать своего новорожденного ребенка, если у нее обнаружили Covid-19?
Да. Тесный контакт и раннее кормление грудью помогает ребенку развиваться. Вы должны:
- Кормить грудью безопасно, с хорошей гигиеной дыхания.
- Находиться в одной комнате.
- Мыть руки до и после прикосновения к ребенку.
Как кормить ребенка, если у женщины обнаружили коронавирус и она плохо себя чувствует?
Если вам очень плохо из-за коронавируса или у вас другие осложнения, то нужно выбрать другой безопасный вариант кормления ребенка молоком. Это может быть:
- Сцеженное молоко.
- Релактация.
- Донорское молоко.