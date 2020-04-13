Онемение нервов и боли в шее: врачи в Италии назвали новые симптомы Covid-19

Коронавирус продолжает приобретать новую симптоматику: теперь у пациентов наблюдается потеря чувствительности лицевого и тройничного нервов.

Такими данными поделилась украинка Ольга Бессонова, которая уже несколько лет работает врачом в отделении терапии клиники Милосердие в Тоскане.

По словам медика, 20% инфицированных Covid-19, на начальных стадиях имеют нетипичную симптоматику.

Читайте: Как выявить коронавирус? Тест на знание симптомов болезни

“Классическими” признаками коронавируса является сухой кашель, температура выше 37,5, которую трудно сбивать парацетамолом, а если есть осложнения — добавляются одышка и дыхательная недостаточность.

— Есть еще атипичные симптомы, которые могут возникать как в одиночку, так и вместе с “классическими”. Среди них — потеря обоняния и вкусовой чувствительности, слезотечение, фронтальный синусит, иногда потеря чувствительности лицевого, тройничного нервов: чувство онемения, покалывания или боли в области лица, шеи, — сообщила украинка.

Ольга Бессонова подчеркнула, что бессимптомное течение Covid-19 медики наблюдают у почти 20% людей, которые одновременно являются носителями вируса.

— Еще 20% имеют легкую или нетипичную симптоматику, примерно 4,5% — критическое течение болезни. К тому же, по статистике, женщины болеют реже мужчин и не так часто имеют усложнения, — в заключении сказала врач.

Напомним, о новых симптомах коронавируса рассказывала украинский врач из Португалии. Она сообщила о появлении кожных симптомов у пациентов, которые получили положительный тест на Covid-19.