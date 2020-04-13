Из-за распространения коронавирусной инфекции люди стали чаще пользоваться антисептиками. Готовые антибактериальные гели и спреи быстро ушли с прилавков, поэтому население стало все чаще задаваться вопросом: как сделать антисептик своими руками.

Большинство ресурсов предлагает рецепты антисептиков в домашних условиях, в состав которых входит глицерин. Но что делать, если дома нет этого компонента?

Глицерин как ингредиент антисептика, сделанного своими руками, необходим, чтобы защитить руки.

— Глицерин увлажняет кожу. Он смягчает действие спирта, который, наоборот, сушит руки, — говорит врач-дерматолог Наталья Подколзина.

В рецепте антисептика его можно заменить эфирным маслом. Например, чайного дерева.

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Простой рецепт антисептика в домашних условиях без глицерина:

Ингредиенты:

спирт;

вода;

эфирное масло чайного дерева.

Приготовление:

Смешать спирт и воду в соотношении 80%/20% и добавить пять капель эфирного масла. Дать настояться пару часов.

— В составе масла чайного дерева есть противомикробные компоненты. Оно обладает бактерицидным свойством. При этом не обжигает кожу, как другие масла. Например, цитрусовых. Но нужно помнить об индивидуальной непереносимости и аллергии. Для начала нужно протестировать масло на небольшом участке кожи, — продолжает дерматолог.

Если масло не подошло или же его тоже не нашлось под рукой, можно заменить глицерин обычным кремом для рук.

— После дезинфекции рук с помощью спирта и воды в том же соотношении, можно просто увлажнить кожу любым кремом для рук. Эффект будет тот же, — подводит итог Наталья Подколзина.

Напомним, ранее ВОЗ поделилась рецептом антисептика в домашних условиях.