Из-за распространения коронавирусной инфекции люди стали чаще пользоваться антисептиками. Готовые антибактериальные гели и спреи быстро ушли с прилавков, поэтому население стало все чаще задаваться вопросом: как сделать антисептик своими руками.
Большинство ресурсов предлагает рецепты антисептиков в домашних условиях, в состав которых входит глицерин. Но что делать, если дома нет этого компонента?
Глицерин как ингредиент антисептика, сделанного своими руками, необходим, чтобы защитить руки.
— Глицерин увлажняет кожу. Он смягчает действие спирта, который, наоборот, сушит руки, — говорит врач-дерматолог Наталья Подколзина.
В рецепте антисептика его можно заменить эфирным маслом. Например, чайного дерева.
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Простой рецепт антисептика в домашних условиях без глицерина:
Ингредиенты:
- спирт;
- вода;
- эфирное масло чайного дерева.
Приготовление:
Смешать спирт и воду в соотношении 80%/20% и добавить пять капель эфирного масла. Дать настояться пару часов.
— В составе масла чайного дерева есть противомикробные компоненты. Оно обладает бактерицидным свойством. При этом не обжигает кожу, как другие масла. Например, цитрусовых. Но нужно помнить об индивидуальной непереносимости и аллергии.
Для начала нужно протестировать масло на небольшом участке кожи, — продолжает дерматолог.
Если масло не подошло или же его тоже не нашлось под рукой, можно заменить глицерин обычным кремом для рук.
— После дезинфекции рук с помощью спирта и воды в том же соотношении, можно просто увлажнить кожу любым кремом для рук. Эффект будет тот же, — подводит итог Наталья Подколзина.
Напомним, ранее ВОЗ поделилась рецептом антисептика в домашних условиях.