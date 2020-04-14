Может ли радиация убить коронавирус – ответ Комаровского

Радиоактивное облучение бессильно в борьбе с коронавирусом Covid-19, а злоупотребление им не только не вылечит, но и добавит новые болезни.

Об этом заявил педиатр и телеведущий Евгений Комаровский.

— Никакие рентген, флюрография и даже поездка в Чернобыль не способны уничтожить Covid-19. Побороть коронавирус в вашем организме может только ваш иммунитет. И в большинстве случаев он это сделает самостоятельно, без вашего вмешательства.

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Комаровский отметил, что с помощью ультрафиолетового облучения часто можно получить новые заболевания.

— Ультрафиолет- это мощный фактор, провоцирующий онкологию кожи. Рак кожи всегда имеет прямую связь с интенсивностью ультрафиолетового облучения.

Врач призвал не доверять советам из Интернета и заботиться о здоровье правильно.

Напомним, ранее Евгений Комаровский рассказывал, как правильно дезинфицировать очки от коронавируса.