Пик заболеваемости Covid-19 впереди, вакцина будет не раньше 2021 года — ВОЗ

Пандемия коронавируса еще не достигла своего пика, поскольку мировая картина заболеваемости продолжает меняться.

Об этом заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

— Более 90% случаев коронавируса в мире фиксируют в Европе и Соединенных Штатах Америки. Поэтому мы, конечно, еще не видим признаков этого пика, — сказала Харрис на брифинге ВОЗ в Женеве.

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Также она спрогнозировала, что вакцина от Covid-19 появится не раньше, чем через год.

— Мы очень надеемся на разработку действенной вакцины в течение следующих 12 месяцев, — добавила Маргарет Харрис.

По данным ВОЗ, в Европе наблюдается неоднородная картина заболеваемости: в Италии и Испании ситуация с Covid-19 постепенно начинает улучшаться, однако в Великобритании и Турции прирост числа зараженных фиксируют и дальше.

Что касается Китая, то большинство новых случаев Covid-19 фиксируют у тех, кто приезжает из соседней России.

Напомним, по состоянию на утро 14 апреля в мире коронавирус обнаружен у 1 920 985 человек. В тройку стран, где зафиксировано больше всего случаев инфицирования, входят США, Испания и Италия.