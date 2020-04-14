По миру распространяются различные типы коронавируса, будут новые вспышки — ученые

Коронавирус SARS-CoV-2 мутировал, мигрируя из Азии в остальные страны мира, определили исследователи из Кембриджского университета. Вирус продолжит изменяться, чтобы преодолевать устойчивость иммунной системы, предупреждают ученые.

Во время исследований были выделены три основных генетических варианта коронавируса, которым присвоили индексы A, B и С — соответственно времени происхождения.

Интересно, что исходный тип A, из которого, вероятно, началась эпидемия в Ухане, оказался далеко не самым распространенным как в Китае, так и в Восточной Азии в целом. В этом регионе доминирует тип B. Это может быть либо следствием эффекта основателя, или признаком того, что за пределами Азии наблюдается заметная иммунологическая и экологическая устойчивость к SARS-CoV-2 типа B.

А вот в Европе более распространены типы A и С, хотя тоже не везде. Например, в Швейцарии, Германии, Бельгии и Нидерландах, как и в Китае, больше всего случаев инфицирования вирусом типа B. Этот факт свидетельствует о том, что вирус мог попасть в перечисленные страны непосредственно из Китая.

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Пути мутаций и распространения патогенов поражают — вирусный геном, полученный у мексиканского пациента, мигрировал из Италии. При этом итальянский подтип вируса происходит от первого задокументированного больного в Мюнхене; он, в свою очередь, заразился от своего коллеги из Шанхая, который получил вирус во время поездки в Ухань.

Напомним, эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили, что коронавирус в десять раз смертоноснее, чем свиной грипп.

Источник: Naked Science