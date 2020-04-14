В мире разрабатывают 70 вакцин от коронавируса, три – испытывают на людях

В мире разрабатывается 70 вакцин против коронавируса, а три лучших препарата уже проходят испытания на людях.

В клиническом процессе дальше всех зашла вакцина, которая была разработана в зарегистрированной в Гонконге CanSino Biologics Inc. и Пекинским институтом биотехнологии. Их препарат на втором этапе исследований.

Вакцина одобрена для тестирования на людях, которые находятся в эпицентре вируса.

Два других испытания на людях – методы лечения, разработанные отдельно американскими фармацевтами Moderna Inc и Inovio Pharmaceuticals Inc.

Читайте: Зеленский пообещал миллион долларов изобретателю вакцины от коронавируса — Ляшко

Прогресс в разработке вакцин происходит очень быстро, поскольку мало шансов того, что инфекционный патоген будет подавлен только с помощью мер по сдерживанию.

Фармацевтическая промышленность планирует сократить время, которое необходимо для выпуска вакцины на рынок, до 2021 года. Обычно на это уходит приблизительно 10-15 лет.

В ВОЗ сообщают, что у фармацевтических компаний Pfizer Inc. и Sanofi есть кандидаты на вакцины на доклинических стадиях.

CanSino заявила в марте, что получила одобрение китайского регулирующего органа, чтобы начать испытания вакцины на людях.

Компания Moderna из Кембриджа получила одобрение регулирующего органа для быстрого перехода к испытаниям на людях в марте, пропустив годы испытаний на животных.

Inovio начал свои испытания на людях на прошлой неделе.

Напомним, 7 апреля директор Всемирной организации здравоохранения доктор Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что исследования по разработке вакцин и способов лечения коронавируса проходят с невероятной скоростью.