Какие симптомы коронавируса убедят врачей госпитализировать больного

Украинские врачи не спешат госпитализировать пациентов с подозрением на коронавирус, несмотря на увеличение количества зараженных.

Практика показывает, что больницы вообще не готовы принимать пациентов. Причиной называют слишком легкие симптомы.

В селе на Прикарпатье мужчина умер, потому что его отказались тестировать.

Семейной паре пенсионеров отказали в госпитализации несмотря на то, что они контактировали с семьей, вернувшейся из Италии.

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У пары резко поднялась температура и они обратились к семейному врачу, который ограничился телефонной консультацией. После этого руководитель женщины все же настоял на экспресс-тесте на Covid-19, а когда он оказался негативным, то врачи сказали, что пенсионерка симулирует.

Позже у семьи, с которой они контактировали подтвердили коронавирус. И только потом вспомнили о муже женщины и решили срочно его госпитализировать, но он умер по дороге в больницу.

После этого его жене сделали лабораторный тест и определили, что она инфицирована коронавирусом.

Четкого алгоритма, как определить пациента с Covid-19 у врачей нет.

Медики признаются, что действуют по своему усмотрению. Экспресс-тесты всем подряд не делают, но обращают внимание на тех, кто приехал из-за границы.

— Первые симптомы, как при ОРЗ с повышением температуры тела и небольшим кашлем, болью в горле, воспалением носа. Мы делаем тесты сначала на грипп, но если он негативный, тогда тестируем на коронавирус, — сказала заведующая филией Киевского центра первично-санитарной помощи Виктория Цокало.

Экспресс-тесты показывают наличие антител, поэтому их нужно делать только на шестой день заболевания.

Их проводят тем, у кого есть обоснованное подозрение, поскольку тестов очень мало.

Таким образом, если семейный врач по телефону не определил симптомы Covid-19, то больной будет лечить обычную простуду.

Критерии по которым медики решают о госпитализации больного:

1. Подтвержденная пневмония;

2. Сопутствующие заболевания (сахарный диабет, почки, сердце).

Важным критерием является повышение температуры тела более, чем 38 градусов, которая не сбивается несколько дней.

Также важна сатурация – это уровень кислорода в крови. Если он меньше 93%, тогда медики обязаны госпитализировать человека.

Однако, до сих пор непонятно, почему семейную пару из Прикарпатья не госпитализировали вовремя, ведь у них были все симптомы – высокая температура, контакт с людьми из-за границы, а у скончавшегося мужчины и вовсе был сахарный диабет.

Напомним, украинка Ольга Бессонова, которая уже несколько лет работает врачом в отделении терапии клиники Милосердие в Тоскане заявила, что у пациентов с коронавирусом наблюдается потеря чувствительности лицевого и тройничного нервов.

По словам медика, 20% инфицированных Covid-19, на начальных стадиях имеют нетипичную симптоматику.