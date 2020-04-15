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Факты / Lifestyle / Здоровье

Могут ли очки защитить от коронавируса — ответ Минздрава

Очки не могут обезопасить от заражения Covid-19, но они защищают слизистые оболочки глаз от непроизвольных прикосновений.

Об этом рассказывает эксперт Минздрава Любовь Денисюк.

— Covid-19, проникает в организм через слизистые оболочки глаз, носа и рта, поэтому так важно мыть руки и не трогать лицо. Надевая очки на улицу — так минимизируется возможность прикоснуться к глазам грязными руками, — говорит врач-офтальмолог.

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Как писали Факты ICTV, Министерство здравоохранения Украины подготовило рекомендации, что делать медицинским учреждениям и врачам при подозрении у пациентов вируса Covid-19.

В нем четко виписали алгоритм действий врачей-эпидемиологов в случае обнаружения лиц с подозрением на коронавирус Covid-19.

Источник: Минздрав

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