В Турции начинают тестировать вакцину против Covid-19 на животных

В Турции ученые начали лабораторные тесты антигена, который они создали для вакцины против Covid-19.

Испытания на животных будут проходить в течение четырех месяцев.

— Мы завершили первый этап наших исследований по созданию вакцинного антигена. Теперь планируем определить эффективность ДНК-вакцины на животных в течение четырех месяцев, — сообщил доктор наук медицинского факультета Эгейского университета Мерт Дошкая.

Читайте: Пик заболеваемости Covid-19 впереди, вакцина будет не раньше 2021 года — ВОЗ

Сейчас исследователи работают над вакциной против коронавируса на базе созданной в стране научной платформы. Работа продолжается круглосуточно.

Ранее Факты ICTV писали, что в мире разрабатывается 70 вакцин против коронавируса. Три лучших препарата уже проходят испытания на людях.

Источник: Milliyet