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Факты / Lifestyle

В ВОЗ рассказали, защищает ли алкоголь от коронавируса

Употребление алкогольных напитков не защищает от заражения коронавирусом.

— Употребление алкоголя не защитит вас от Covid-19 и может быть опасным для вашего здоровья, — говорится в сообщении.

В ВОЗ напомнили, что частое и чрезмерное употребления алкоголя увеличивает риск проблем со здоровьем.

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Также в ВОЗ отметили, что самый эффективный способ защитить себя от коронавируса — это часто мыть руки.

Ранее украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал, каким мылом мыть руки, чтобы “смыть” коронавирус.

Источник: Интерфакс-Украина

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