Как справляться со стрессом во время пандемии коронавируса

Как перестать волноваться из-за коронавируса?
В условиях кризиса естественно чувствовать себя расстроенными, в стрессе, растерянными, испытывать страх или гнев. Часто может помочь разговор с близкими людьми. Будьте на связи со своими друзьями и семьей.
Если вы вынуждены оставаться дома, придерживайтесь здорового образа жизни, включая правильное питание, сон, физические упражнения и социальные контакты с семьей.
Стоит ли употреблять алкоголь, чтобы расслабиться?
Не стоит. ВОЗ не советует курить, выпивать и употреблять наркотические средства во время пандемии. Кроме изменения общего самочувствия, алкоголь вредит иммунитету. Согласно последним исследованиям, устойчивость иммунной системы является определяющим фактором в борьбе с коронавирусом.
Если вы чувствуете, что не в состоянии справиться со стрессом, поговорите с медицинским работником или консультантом. Составьте план, куда обращаться и как искать помощь для нужд физического и психического здоровья, если это необходимо.
Как объяснить детям, что такое коронавирус?
Приведите им факты о том, что произошло в мире, объясните, что происходит сейчас, и дайте им четкую информацию о том, как уменьшить риск заразиться болезнью словами, которые они могут понять в зависимости от возраста.
Рассказывать о том, что может произойти (например, кто-то из семьи и/или ребенок может начать чувствовать себя плохо и ему, возможно, придется побыть в больнице некоторое время, чтобы врачи могли помочь чувствовать себя лучше), нужно исключительно в успокаивающей манере.
Дети нуждаются в любви и внимании взрослых, особенно в сложный период жизни. Уделите им дополнительное время и внимание. Не забывайте слушать своих детей, говорить доброжелательно и успокаивать их. Если это возможно, создайте условия, чтобы ребенок мог играть и отдыхать.
Какие условия необходимы для детей на время карантина?
Дети реагируют на стресс по-разному: они могут быть тревожными, замкнутыми, разъяренными или возбужденными. Иногда стресс может приводить к энурезу. Реагируйте на поведение вашего ребенка, поддерживая его, прислушивайтесь к тому, что волнует малыша, уделяйте дополнительное внимание и окружайте ребенка любовью.
Дети должны быть с родителями и семьей: избегайте ситуаций, которые могут разлучить детей с теми, кто о них заботится. Если все же нужно расстаться с детьми на время (например, из-за госпитализации), обязательно созванивайтесь и поддерживайте.
Придерживайтесь привычного распорядка дня ребенка или создайте новое расписание в новых условиях, включая время для обучения, безопасных игр и отдыха.
Где искать надежную информацию о коронавирусе?
Займитесь сбором фактов. Найдите информацию, которая поможет вам точно определить собственные риски, чтобы вы могли принять обоснованные меры.
Определите надежный источник, которому можно доверять, например, веб-сайт ВОЗ или местный или государственный орган в сфере общественного здоровья (например, Минздрав или Центр общественного здоровья).
Опирайтесь на навыки, которыми вы пользовались в прошлом и которые помогли вам преодолевать трудности, и используйте их для управления своими эмоциями в сложные времена пандемии.