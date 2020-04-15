Как справляться со стрессом во время пандемии коронавируса

Приведите им факты о том, что произошло в мире, объясните, что происходит сейчас, и дайте им четкую информацию о том, как уменьшить риск заразиться болезнью словами, которые они могут понять в зависимости от возраста.

Рассказывать о том, что может произойти (например, кто-то из семьи и/или ребенок может начать чувствовать себя плохо и ему, возможно, придется побыть в больнице некоторое время, чтобы врачи могли помочь чувствовать себя лучше), нужно исключительно в успокаивающей манере.

Дети нуждаются в любви и внимании взрослых, особенно в сложный период жизни. Уделите им дополнительное время и внимание. Не забывайте слушать своих детей, говорить доброжелательно и успокаивать их. Если это возможно, создайте условия, чтобы ребенок мог играть и отдыхать.