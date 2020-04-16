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Грудное вскармливание и Covid-19: самые распространенные вопросы
Грудное вскармливание и Covid-19: самые распространенные вопросы

В период пандемии коронавируса все больше женщин задумываются, может ли кормление грудью повредить новорожденному ребенку.

Факты ICTV совместно с ЮНИСЕФ подготовили ответы на вопрос, как заботиться о здоровье во время грудного вскармливания и нужно ли в период пандемии заменять грудное молоко на молочные смеси.

Грудное вскармливание во время пандемии: что нужно знать

Как часто можно кормить ребенка грудью?

Дети способны самостоятельно регулировать количество молока, необходимое, чтобы утолить жажду и удовлетворить потребности в питательных веществах. К тому же, чем больше малыш ест, тем больше молока потом выработается у матери.

Поэтому просто прикладывайте ребенка к груди тогда, когда она этого требует, и позволяйте ему есть, пока не насытится. Не пытайтесь соблюдать график кормлений.

Можно ли заменить грудное молоко на молочные смеси?

Детскую молочную смесь можно добавлять в рацион ребенка только по медицинским показаниям. Самостоятельно родители не могут принимать такое решение.

Грудное молоко — это и защита здоровья малыша, и оптимальное питание, которое ничем нельзя заменить. Оно полностью удовлетворяет потребности ребенка в еде и жидкости до шести месяцев.

Можно ли от стресса потерять молоко?

Волнение и тревожность не останавливает выработку молока и не влияют на него отрицательно. Стресс может иметь временное влияние. Зато частое прикладывание ребенка к груди увеличивает количество молока и способствует выработке гормонов, которые успокаивают и маму, и ребенка.

Малыш может быть беспокойным по разным причинам. Если это вас тревожит, обратитесь к врачу, не прекращая кормить грудью.

Как заботиться о здоровье во время грудного вскармливания?

Лучше всего для малыша — грудное молоко. Продолжайте грудное вскармливание даже в кризисных ситуациях. Ведь дело не только в полноценном питании. Вы, ваше тепло и ваше молоко — это островок стабильности, безопасности и спокойствия для ребенка.

Если есть такая возможность, ограничьте свои домашние обязанности только кормлением грудью или сцеживанием. Желательно, чтобы уход за малышом (купание, переодевание, прогулки, укладывание спать) взяли на себя партнер/муж, другие члены семьи или близкие люди или друзья. Если вы сцеживаетесь, ваши близкие могут кормить малыша из чашки, ложки или шприца.

Появились симптомы ОРВИ. Стоит ли прекращать кормление грудью?

Если у вас появились кашель, насморк и повысилась температура, обязательно сообщите об этом вашего врача.

Используйте маску во время кормления грудью, чтобы исключить попадание капель инфицированной слизи в организм ребенка, тем самым уменьшая риск его заражения.

Мойте руки перед тем, как:

  • одеть маску;
  • взять малыша;
  • касаться груди;
  • сцеживаться;
  • пользоваться молокоотсосом или посудой для хранения грудного молока.

Для снижения температуры принимайте парацетамол, больше спите и отдыхайте.

Фото: Dreamstime

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