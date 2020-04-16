Грудное вскармливание во время пандемии: что нужно знать

Как часто можно кормить ребенка грудью?
Дети способны самостоятельно регулировать количество молока, необходимое, чтобы утолить жажду и удовлетворить потребности в питательных веществах. К тому же, чем больше малыш ест, тем больше молока потом выработается у матери.
Поэтому просто прикладывайте ребенка к груди тогда, когда она этого требует, и позволяйте ему есть, пока не насытится. Не пытайтесь соблюдать график кормлений.
Можно ли заменить грудное молоко на молочные смеси?
Детскую молочную смесь можно добавлять в рацион ребенка только по медицинским показаниям. Самостоятельно родители не могут принимать такое решение.
Грудное молоко — это и защита здоровья малыша, и оптимальное питание, которое ничем нельзя заменить. Оно полностью удовлетворяет потребности ребенка в еде и жидкости до шести месяцев.
Можно ли от стресса потерять молоко?
Волнение и тревожность не останавливает выработку молока и не влияют на него отрицательно. Стресс может иметь временное влияние. Зато частое прикладывание ребенка к груди увеличивает количество молока и способствует выработке гормонов, которые успокаивают и маму, и ребенка.
Малыш может быть беспокойным по разным причинам. Если это вас тревожит, обратитесь к врачу, не прекращая кормить грудью.
Как заботиться о здоровье во время грудного вскармливания?
Лучше всего для малыша — грудное молоко. Продолжайте грудное вскармливание даже в кризисных ситуациях. Ведь дело не только в полноценном питании. Вы, ваше тепло и ваше молоко — это островок стабильности, безопасности и спокойствия для ребенка.
Если есть такая возможность, ограничьте свои домашние обязанности только кормлением грудью или сцеживанием. Желательно, чтобы уход за малышом (купание, переодевание, прогулки, укладывание спать) взяли на себя партнер/муж, другие члены семьи или близкие люди или друзья. Если вы сцеживаетесь, ваши близкие могут кормить малыша из чашки, ложки или шприца.
Появились симптомы ОРВИ. Стоит ли прекращать кормление грудью?
Если у вас появились кашель, насморк и повысилась температура, обязательно сообщите об этом вашего врача.
Используйте маску во время кормления грудью, чтобы исключить попадание капель инфицированной слизи в организм ребенка, тем самым уменьшая риск его заражения.
Мойте руки перед тем, как:
- одеть маску;
- взять малыша;
- касаться груди;
- сцеживаться;
- пользоваться молокоотсосом или посудой для хранения грудного молока.
Для снижения температуры принимайте парацетамол, больше спите и отдыхайте.