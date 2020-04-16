Грудное вскармливание во время пандемии: что нужно знать

Дети способны самостоятельно регулировать количество молока, необходимое, чтобы утолить жажду и удовлетворить потребности в питательных веществах. К тому же, чем больше малыш ест, тем больше молока потом выработается у матери.

Поэтому просто прикладывайте ребенка к груди тогда, когда она этого требует, и позволяйте ему есть, пока не насытится. Не пытайтесь соблюдать график кормлений.