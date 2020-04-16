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Факты / Lifestyle / Здоровье

Прием аспирина раз в неделю блокирует несколько видов рака — исследование

Прием аспирина один или два раза в неделю может снизить риск заболевания несколькими видами рака.

К такому выводу пришли ученые из Миланского государственного университета.

Исследователи считают, что дешевое обезболивающее средство, которое продается без рецепта, блокирует фермент, помогающий опухолям образовываться.

Команда ученых обнаружила, что регулярное употребление лекарств уменьшило риск заболеть раком желудка и пищевода примерно на треть.

Исследование также показало, что люди, которые принимают аспирин один или два раза в неделю, на 22% меньше рискуют получить рак поджелудочной железы.

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В то же время ученые не рассматривали другие препараты, которые принимали люди, и которые могут повлиять на риск возникновения рака.

Миланский государственный университет — крупнейший государственный университет в Милане и Ломбардии, а также единственный итальянский университет, входящий в Лигу европейских исследовательских университетов.

Напомним, с 2020 года в Украине исследования для ранней диагностики рака стали бесплатными.

Источник: Daily Mail

Фото: Dreamstime

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