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Факты / Lifestyle

Потеря вкуса и онемение нервов — в мире фиксируют новые симптомы Covid-19

Чаще всего больные коронавирусом жалуются на высокую температуру, боль в горле, кашель и затруднение дыхания.

Но у многих инфицированных этих симптомов вообще нет. Врачи во всем мире фиксируют редкие проявления болезни. О том, что организм поражен опасным вирусом, может свидетельствовать сыпь на коже или даже незначительная усталость.

Некоторые из инфицированных Covid-19 рассказывают, что у них даже исчезала способность чувствовать запахи и вкусы.

Читайте: Сыпь на ногах — врачи назвали новый симптом коронавируса

Врачи из США рассказывают, что у некоторых зараженных коронавирусом пациентов наблюдается покраснение глаз.

О совершенно нетипичных проявлениях сообщают также в итальянских больницах. Здесь больные жалуются на онемение лица и покалывание в шее. Но медики не исключают, что это может быть из-за стресса.

Ранее Факты ICTV писали, какие симптомы коронавируса убедят врачей госпитализировать больного.

Источник: Надзвичайні новини

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