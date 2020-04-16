Одним из симптомов коронавируса может быть сыпь на ногах.

К такому выводу пришли итальянские и испанские медики.

У каждого пятого итальянца, который был госпитализирован с диагнозом коронавирус, наблюдаются проблемы с кожей. Чаще всего они встречаются среди детей и подростков.

В ассоциации педиатров Испании рассказали, что сыпь при Covid-19 похожа на высыпания от оспы или кори.

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Обычно, сыпь появляется на пальцах ног, но впоследствии заживает, не оставляя следов.

Медики призвали серьезно относиться к подобной сыпи и в случае ее появления самоизолироваться и внимательно следить за состоянием здоровья.

Также они рекомендуют не обращаться в больницы только при наличии этого симптома.











Сыпь на ногах — врачи назвали новый симптом коронавируса / 3 фотографии

Ранее врачи сообщили, что молодые пациенты могут не иметь значительных симптомов коронавируса, но у них может наблюдаться потеря обоняния или вкуса. Это указывает на то, что вирус находится в носовой полости.

Источник: Metro