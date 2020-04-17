Комаровский рассказал, можно ли стирать маски с мылом

Медицинские маски можно стирать с помощью мыла или другого моющего средства.

Об этом рассказал педиатр Евгений Комаровский.

— Для стирки маски можно накидать в тазик мыла, или налить моющего средства для посуды, или стиральный порошок, или белизны. Положить туда маски, замочить на какое-то время, сполоснуть чистой водой, повесить сушить и использовать повторно, — сказал он.

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Комаровский подчеркнул, что медицинские маски являются одноразовыми, но если человек не может купить их много, то стирать их можно и нужно.

Ранее Комаровский сказал, что медицинские маски можно дезинфицировать в микроволновке. Педиатр рассказал, как правильно это делать.