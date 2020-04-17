Хлоргексидин от коронавируса: Комаровский рассказал, защитит ли антисептик от Covid-19

Хлоргексидин не помогает в борьбе с коронавирусом Covid-19.
Об этом рассказал педиатр Евгений Комаровский.
— Хлоргексидин против коронавируса практически неактивен, — сказал он.
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Комаровский подчеркнул, что использование салфеток смоченных в хлоргексидине не исключает необходимость мытья рук с мылом.
Ранее Комаровский рассказывал, что между пользователями в сети активно пересылается “рецепт” борьбы с коронавирусом. В тексте говорится о том, что пить лимон с содой придумали в Израиле и спасли много людей.
По словам педиатра, лимон и сода не защитят человека от коронавируса.