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Факты / Lifestyle

Хлоргексидин от коронавируса: Комаровский рассказал, защитит ли антисептик от Covid-19

Хлоргексидин не помогает в борьбе с коронавирусом Covid-19.

Об этом рассказал педиатр Евгений Комаровский.

— Хлоргексидин против коронавируса практически неактивен, — сказал он.

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Комаровский подчеркнул, что использование салфеток смоченных в хлоргексидине не исключает необходимость мытья рук с мылом.

Ранее Комаровский рассказывал, что между пользователями в сети активно пересылается “рецепт” борьбы с коронавирусом. В тексте говорится о том, что пить лимон с содой придумали в Израиле и спасли много людей.

По словам педиатра, лимон и сода не защитят человека от коронавируса.

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