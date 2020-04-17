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Факты / Lifestyle

Ученые планируют получить готовую к применению вакцину против Covid-19 осенью — Bloomberg

Ученые Оксфордского университета, которые проводят испытания вакцины от коронавируса, ставят цель достичь результата эффективности до сентября. Производство вакцины уже идет.

— Будем надеяться получить по крайней мере какое-то количество доз, готовых к применению уже в сентябре. Их хватит на всех к тому времени. Но чем более мы сможем изготовить, начиная с сегодняшнего дня, тем больше доз у нас будет, — сообщила профессор вакцинологии Сара Гилберт.

Сейчас для участия на ранних и среднесрочных этапах контролируемых испытаний вакцины наняли 500 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет.

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Впоследствии в группу включат также взрослых старшего возраста. В финальной стадии испытания будут участвовать 5 тыс. человек.

К слову, ранее Факты ICTV писали, что в Турции начинают тестировать вакцину против Covid-19 на животных.

Источник: Bloomberg

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