Во время пандемии коронавируса украинцы постоянно задаются вопросом, как не заболеть во время контакта с потенциальным больным, которым может оказаться кто-угодно. Не заразиться Covid-19 во время общения с другими людьми поможет укрепление иммунитета.

В этом контексте особую роль играет местный иммунитет слизистых носа и горла, считает доктор Евгений Комаровский. По его мнению, именно их защитные свойства могут определить — заболеет человек или нет.

— Есть такое явление как местный иммунитет, защитный слой слизистых. На поверхности слизистых носа, носоглотки, гортани, бронхов выделяется слизь, там содержатся вещества, секреторный иммуноглобулин. И они могут нейтрализовать вирусы непосредственно там, где те пытаются внедриться в иммунитет, — говорит Евгений Комаровский.

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Чтобы не заболеть коронавирусом Комаровский призывает следить за состоянием своих слизистых. Особое внимание надо уделять слизи.

— Если эта слизь жидкая, то защитные факторы активные. Если же слизистые пересыхают, то местный иммунитет отключается, — добавляет эксперт.

Слизистые должны находиться в нормальном состоянии. Для этого нужно дышать воздухом с оптимальными показателями, пить много жидкости. Если придерживаться этих правил, можно укрепить свой иммунитет и не заболеть коронавирусом даже во время тесного контакта с больным.

Напомним, ранее мы писали, как защититься от коронавируса.

Источник: Евгений Комаровский