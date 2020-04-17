Как защититься от смога и симптомы отравления

Смог в Киеве может вызвать головную боль и проблемы с дыханием.

Симптомы при отравлении продуктами горения описывает Министерство здравоохранения.

Смог также может вызвать воспаление слизистой оболочки носа и гортани, раздражение глаз и тахикардию. Больной может чувствовать постоянную усталость и тошноту.

— При появлении симптомов отравления продуктами горения немедленно обратитесь к врачу, — заявили в Минздраве.

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В министерстве рассказали, как защититься от смога:

не выходить на улицу утром;

избегать длительных прогулок;

плотно закрывать окна и двери;

включать системы кондиционирования и очистки воздуха;

делать влажную уборку;

не курить и не употреблять алкоголь;

пить 2-3 литра жидкости в сутки;

промывать нос и горло;

употреблять кисломолочные продукты;

не жечь листья и траву.

Как писали Факты ICTV, смог в Киеве зафиксировали вечером 16 апреля. В воздухе были обнаружены продукты горения.

Причиной загрязнения воздуха в столице стали пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне.