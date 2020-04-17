Как защититься от смога и симптомы отравления

Смог в Киеве может вызвать головную боль и проблемы с дыханием.
Симптомы при отравлении продуктами горения описывает Министерство здравоохранения.
Смог также может вызвать воспаление слизистой оболочки носа и гортани, раздражение глаз и тахикардию. Больной может чувствовать постоянную усталость и тошноту.
— При появлении симптомов отравления продуктами горения немедленно обратитесь к врачу, — заявили в Минздраве.
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В министерстве рассказали, как защититься от смога:
- не выходить на улицу утром;
- избегать длительных прогулок;
- плотно закрывать окна и двери;
- включать системы кондиционирования и очистки воздуха;
- делать влажную уборку;
- не курить и не употреблять алкоголь;
- пить 2-3 литра жидкости в сутки;
- промывать нос и горло;
- употреблять кисломолочные продукты;
- не жечь листья и траву.
Как писали Факты ICTV, смог в Киеве зафиксировали вечером 16 апреля. В воздухе были обнаружены продукты горения.
Причиной загрязнения воздуха в столице стали пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне.