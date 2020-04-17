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Факты / Lifestyle / Здоровье

Как защититься от смога и симптомы отравления

Смог в Киеве может вызвать головную боль и проблемы с дыханием.

Симптомы при отравлении продуктами горения описывает Министерство здравоохранения.

Смог также может вызвать воспаление слизистой оболочки носа и гортани, раздражение глаз и тахикардию. Больной может чувствовать постоянную усталость и тошноту.

— При появлении симптомов отравления продуктами горения немедленно обратитесь к врачу, — заявили в Минздраве.

Читайте: Загрязнение воздуха в Киеве остается на красном уровне: данные на 17 апреля

В министерстве рассказали, как защититься от смога:

  • не выходить на улицу утром;
  • избегать длительных прогулок;
  • плотно закрывать окна и двери;
  • включать системы кондиционирования и очистки воздуха;
  • делать влажную уборку;
  • не курить и не употреблять алкоголь;
  • пить 2-3 литра жидкости в сутки;
  • промывать нос и горло;
  • употреблять кисломолочные продукты;
  • не жечь листья и траву.

Как защититься от смога и симптомы отравления

Как писали Факты ICTV, смог в Киеве зафиксировали вечером 16 апреля. В воздухе были обнаружены продукты горения.

Причиной загрязнения воздуха в столице стали пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне.

Источник: Минздрав

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