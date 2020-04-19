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Факты / Lifestyle

Почему Китай не мог штучно создать Covid-19 – ответ ученого из Уханя

На сегодня у ученых нет достаточных знаний для искусственного создания вируса, подобного коронавирусу.

Об этом заявил глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин.

По его словам, не существует свидетельств и том, что коронавирус – это искусственный вирус.

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— Я никогда не поверю, что человечество уже обладает достаточными знаниями для того, чтобы синтезировать подобный вирус, — отметил Чжимин.

Глава института отметил, что вирус никак не мог вырваться от нас, потому что сотрудники соблюдают строгий регламент обращения с образцами.

Ранее Факты ICTV писали, что первый человек, который заразился коронавирусом — сотрудник лаборатории Института вирусологии в китайском городе Ухань, где и было впервые зафиксирована вспышка Covid-19.

Источники: CGTN

Фото: Dreamstime

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