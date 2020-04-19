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Факты / Lifestyle / Здоровье

Ремдесивир против коронавируса: где его применяют и кто разработал

Как утверждают американские СМИ, препарат Ремдесивир оказался эффективным для лечения тяжелобольных коронавирусом в медицинском центре Чикагского университета.

Но эти данные пока официально не подтвердили в самом медцентре.

16 апреля издание Stat выложило запись видеовызова специалиста по инфекционным заболеваниям университета Кэтлин Маллейн, которая занимается исследования препарата. На нем она обсуждала исследования с другими преподавателями.

— Лучшая новость заключается в том, что большинство наших пациентов уже выписаны, и это замечательно. Умерли только два пациента, — сказала она.

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Противовирусный препарат Ремдесивир разрабатывали в компании Gilead Sciences для лечения гепатита С, но он оказался неэффективным. Затем его пытались применить для борьбы с лихорадкой Эбола, но не удалось завершить клинические испытания, так как эпидемия закончилась после введения карантина.

В медицинском центре лечится 125 человек от Covid-19. Ремдесивир активно использовали врачи с 25 января по протоколу compassionate use (применение из гуманных соображений. — Ред), по которому обычно прописывают экспериментальные лекарства терминальным больным.

Если клинические исследования Ремдесивира будут положительными, то Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США оперативно одобрит его применения.

После новости акции Gilead Sciences на бирже NASDAQ выросли на 8%.

Напомним, препарат Ремдесивир внесен в национальный протокол лечения Covid-19. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Источник: Stat, Forbes

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