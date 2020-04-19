Украина планирует закупить ремдесивир для лечения коронавируса — Степанов

Препарат ремдесивир, который в США прошел успешное испытание для лечения коронавируса, внесенный в национального протокола лечения Covid-19, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

— Ремдесивир внесен в нашей протокола, нашего стандарта лечения, утвержденного сразу после моего назначения министром, то есть 2 апреля. Это действительно противовирусный препарат, который производит одна из ведущих американских компаний, — отметил он.

По его словам, ремдесивир должен применяться в тяжелых и критических состояниях, и сейчас Минздрав занимается тем, что закупить его и привезти в Украину, в частности посредством дипломатических каналов.

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Напомним, Факты ICTV рассказывали, на каком этапе разработка вакцины от коронавируса, и что мешает ее создать.

В Украине за минувшие сутки у 343 больных подтвердили коронавирус. Всего в стране 5 449 инфицированных Covid-19, 141 человек умер, а 347 пациентов выздоровели.