К сентябрю 2020 года ученые планируют получить минимум миллион доз вакцины от коронавируса.

Об этом сообщили исследователи из Оксфордского университета.

Однако правительство Великобритании, которое поддерживает проект, заявил, что говорить о конкретных датах создания вакцины еще рано.

Профессор Оскфордского университета Сара Гилберт, которая возглавляет разработку вакцины в Великобритании, заявила, что она будет готова к сентябрю 2020 года.

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Первые испытания вакцины на людях планируют проводить на следующей неделе. Сейчас неизвестно, будет ли она безопасной и эффективной.

Отметим, что команда уже разрабатывает планы по массовому производству вакцины — еще до того, как они убедятся, что она действительно работает.

— Наша цель — минимум миллион доз примерно до сентября, когда мы узнаем об эффективности вакцины, а затем будем двигаться еще быстрее. Совершенно очевидно, что миру понадобятся сотни миллионов доз, в идеале до конца этого года, чтобы закончить эту пандемию и вывести нас из карантина, — отметил профессор Адриан Гилл.

Ранее Факты ICTV писали, что в Турции начинают тестировать вакцину против Covid-19 на животных.