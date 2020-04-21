Антитела к Covid-19 не гарантируют иммунитета — ВОЗ

Только 2-3% мирового населения имеет антитела к коронавирусу, но это не значит, что у него есть иммунитет.

В частности, речь идет о проценте людей, которые еще не болели Covid-19, но имеют антитела.

Кроме того, глава подразделения ВОЗ по новым болезням Мария Ван Керхе объяснила, что надежды на прекращение пандемии после того, как коронавирусом переболеет определенная часть населения, бесполезны.

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Со своей стороны гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус отметил, что ослабление ограничений не является окончанием эпидемии в одной стране.

Согласно проведенным исследованиям, на сегодня в мире (и в каждой отдельной стране) коронавирусом переболели около 3% населения.

Напомним, ранее израильские биологи получили антитела против коронавируса из образцов крови, взятых у пациентов и животных, которые выздоровели.