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Невидимый коронавирус: 25% инфицированных людей могут не иметь симптомов

Новые исследования свидетельствуют о том, что коронавирус могут переносить гораздо больше людей, чем сейчас зафиксировано, из-за отсутствия у них каких-либо симптомов.

В США на прошлой неделе поступали сообщения о безсимптомных инфицированиях из приюта для бездомных в Бостоне, с авианосца ВМС США, а также из больницы в Нью-Йорке.

На борту авианосца, где один из членов экипажа умер от коронавируса, 40% остальных военных не имели симптомов, но были инфицированы.

В Нью-Йорке больница проверила всех беременных женщин, поступивших на роды в течение двух последних недель. Почти у 14% пациенток без симптомов коронавируса тест показал, что вирус в их крови все-таки был. Из 33 положительных случаев у 29 людей не было симптомов во время тестировании, хотя у некоторых они появились позже.

Глава Центра по контролю и профилактике заболеваний США заявил, что у 25% инфицированных людей симптомов может не быть. Заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов, генерал Джон Хайт считает, что среди военнослужащих этот показатель может достигать 60-70%.

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Однако, ни одной из этих цифр нельзя слепо доверять, потому что они основаны на некорректном и неправильном тестировании, считает доктор Майкл Мина из Гарвардской школы общественного здравоохранения.

Напомним, китайские медики опубликовали исследование, в котором описали симптомы коронавируса по дням.

Источник: AP News

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