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Факты / Lifestyle / Здоровье

В Британии начинают испытания вакцины от коронавируса на людях

Ученые из Оксфордского университета в Великобритании с четверга приступят к клиническим испытаниям вакцины против Covid -19 на людях.

К середине мая вакцину протестируют на 500 добровольцах. Половина испытуемых получит один вариант вакцины, а вторая половина – другой вариант.

В случае успеха, следующим этапом станет тестирование вакцины на тысячах желающих.

Другая научная группа из Имперского колледжа Лондона уже также объявила о поиске добровольцев для тестирования, но там испытания вакцины на людях начнутся только в июне.

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В настоящее время в мире более 70 стран работают над созданием вакцины от Covid -19.

К слову, ученые Оксфордского университета планируют получить готовую к применению вакцину против Covid-19 осенью.

Источник: Skynews

Фото: Dreamstime

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