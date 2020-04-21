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Факты / Lifestyle

Вакцинация в условиях коронавируса: как правильно делать прививки

Центр общественного здоровья совместно с ВОЗ призывает продолжать вакцинироваться во время эпидемии коронавируса.

Однако нельзя вакцинировать людей, контактировавших с больным Covid-19, если они еще не были на 14-дневной самоизоляции.

Учреждения, которые делают прививки, должны соблюдать физическое дистанцирование, меры профилактики и инфекционного контроля, в частности:

  • вакцинировать нужно в хорошо вентилируемых помещениях и регулярно дезинфицировать их;
  • у входа в медицинское учреждение должен быть антисептик для дезинфекции рук;
  • в залах ожидания должны быть плакаты с информацией о Covid-19 и напоминаниями о мерах личной гигиены.

Читайте: Вакцинация во время карантина: о чем важно позаботиться во время пандемии Covid-19

Врачи, которые делают прививки должны:

  • соблюдать гигиену рук, мыть их теплой водой с мылом в течение 20-40 секунд или обрабатывать дезинфектором с содержанием спирта не менее 60%;
  • делать это до и после обследования пациента, перед выполнением любой процедуры, в случае попадания на руки любых жидкостей из организма и после прикосновения к предметам;
  • избегать прикосновений к глазам, носу и рту;
  • соблюдать правила респираторной гигиены.

Ранее Факты ICTV писали, что ученые планируют получить минимум миллион доз вакцины от коронавируса до сентября 2020 года.

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