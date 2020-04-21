В больницах тестируют на коронавирус только пациентов с пневмонией и тех, кто контактировал с инфицированными. Однако теперь все желающие могут провериться на Covid-19, не выходя из дома. В аптеках появились экспресс-тесты, правда — пока только одного украинского производителя.

В Киеве экспресс-тесты можно найти почти в 100 аптеках, но сначала стоит проверить в интернете, где они есть в наличии, потому что пользуются бешеным спросом. Цены колеблются — от 400 до 600 грн.

Заведующий столичной аптеки Андрей Лобанов сказал, что особые знания не нужны.

— Есть тест-полоска, скарификатор, пипетка и салфетка стерильная. Если тест будет проводиться в домашних условиях, можно палец проколоть скарификатором. Первую кровь убираем, вторую капаем на тест, — рассказал фармацевт.

В целом нужно ждать 10 минут, хотя уже через несколько секунд появляется первая полоска. Если она так и останется одна, это означает, что у вас нет коронавируса. Если же появятся вторая и третья — это повод для тревоги.

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Производитель уверяет, что тесты уже проверили на пациентах с подтвержденным коронавирусом, и они совпали на 100%.

— Этот тест может показать результат на 3-4 день после контакта с больным, но у каждого человека иммунная система работает индивидуально, — рассказала Ирина Цымбал, коммерческий директор компании-производителя тест-систем.

Поэтому, по ее словам, даже если на 3-4 день отрицательный результат, желательно сделать повторный тест через 5-7 дней.

В то же время она отметила: желательно, чтобы тестирование проводил врач, потому что из-за неправильного забора крови результат может быть ошибочным. А еще возникает соблазн скрыть нежелательный диагноз.

Напомним, китайские медики опубликовали исследование, в котором описали симптомы коронавируса по дням.