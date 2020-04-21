Оставайтесь дома. Google Doodle с рекомендациями по борьбе с Covid-19

Google создал новый Doodles на 21 апреля, который призывает оставаться дома.

На рисунке фон букв сделан в форме домов.

Буквы читают книгу, играют на гитаре, занимаюса спортом и разговаривают по телефону.

При нажатии на новый дудл он перенаправляет на страницу рекомендаций, как искать информацию о коронавирусе.

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— Чтобы защитить себя и окружающих, пользуйтесь проверенной информацией о болезни и принимайте необходимые меры профилактики. Следуйте рекомендациям местных органов здравоохранения, — говорится в описании страницы.

Напомним, в связи со стремительным распространением коронавируса в мире, Факты ICTV собрали основные меры предосторожности, которые помогут не заболеть вирусом Covid-2019.