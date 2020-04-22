Комаровский назвал места, где риск заражения коронавирусом максимален

Помещения с плохим проветриванием или мероприятия с большим скоплением людей являются местами, где риск заражения коронавирусом максимален.

Об этом рассказал педиатр Евгений Комаровский.

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Места, где риск заражения Covid-19 максимален:

— Больничная палата интенсивной терапии. Если в ней сухой воздух, нет интенсивного проветривания и небольшая площадь — это идеальный способ повстречаться сразу с 10 инфицирующими дозами.

— Храм, казарма, тюремная камера, вагон метро и другие. Любое помещение, где много людей находятся близко друг к другу и где минимальный воздухообмен.

— Концерт, спектакль, цирк, съезд, лекция и другие. Любое замкнутое пространство, где собирается толпа.

— Дома для престарелых и людей с инвалидностью. Это сосредоточение в ограниченном пространстве тех, для кого одна инфицирующая доза — это смертельный риск. В таких местах все постоянно мерзнут, поэтому никакого проветривания, плюс нередкое применение дыхательной аппаратуры.

Ранее Комаровский рассказал что для того, чтобы человек заболел коронавирусной инфекцией, необходимо, чтобы определенное количество вирусов попало на слизистые оболочки дыхательных путей или конъюнктиву глаза.

Источник: Доктор Комаровский