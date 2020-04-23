Чем заняться во время карантина и сколько это будет стоить

Коронавирус в Украине заставил миллионы людей оставаться дома, поэтому самое время задуматься, чем заняться на карантине.

Кто-то выберет интересную книгу или сериал, займется любимым хобби, а кому-то по душе более активный отдых.

Факты ICTV вместе с платформой OLX подготовили перечень интересных и нужных вещей, которые помогут провести карантин с пользой.

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Физкульт-привет

Даже если раньше вы не особенно любили заниматься спортом, теперь при отсутствии физических нагрузок важно держать тело в тонусе.

Например, гантели для души (и сильных мышц) можно выбрать среди почти 1 670 предложений. В среднем покупка обойдется в 600 грн, однако все будет зависеть от нужного веса.

Ролик для пресса стоит примерно 250 грн, а добавить в свой арсенал фитнес-ленты можно в среднем за 170 грн.

Крутить хула-хуп (обруч) не только полезно, но и весело: его средняя цена — 240 грн.

Фитбол или мяч для домашних тренировок можно найти в среднем за 200 грн.

Тренироваться удобнее на специальном каремате, или коврике: купить такой можно в среднем за 450 грн.

Творческий карантин

Интересно провести время и, как результат, украсить дом произведением искусства можно, нарисовав картину по номерам. В среднем набор обойдется в 250 грн, сейчас на платформе их более тысячи.

Если есть желание, даже не выходя из дома, можно получить новые навыки или осуществить давнюю мечту — например, научиться петь. Преподаватели по вокалу готовы заниматься онлайн, уже сейчас активны более 40 предложений.

Если же у вас есть гитара — можно научиться играть и на ней, вас ждут 50 учителей, которые готовы работать удаленно.

Если мечтаете улучшить владение иностранным языком — на OLX размещено более 550 активных предложений от репетиторов английского и примерно 50 — немецкого языка.

Настольные игры

Классический семейный досуг помогают создать настольные игры. Онлайн-платформа предлагает очень широкий выбор — 13550 объявлений.

Одну из самых известных игр — Монополию — можно приобрести в среднем за 350 грн.

UNO продают за 100 грн, а Jenga — по 210 грн.

Досуг для детей

Самая сложная задача стоит перед родителями, которым надо чем-то занимать маленьких детей. Полезным и интересным занятием для детей может стать решение головоломки или сбор конструктора.

Головоломки продают в среднем за 150 грн, а конструкторы — за 250 грн.

Уют на балконе

Балкон во время карантина — стратегически важный объект для прогулок. Почему бы там не создать маленькую оранжерею? Зелень будет радовать глаз, и вы сможете почувствовать себя ближе к природе. В среднем за 300 грн можно приобрести монстеру, драцена обойдется в 250 грн.

Гибискус или китайская роза, станет украшением вашего дома в среднем за 200 грн.

Больше уюта можно добавить с помощью декоративных подушек, а завернувшись в плед, уже не захочется из него выбираться. На сайте продают примерно 600 новых подушек, пледов даже больше — 1 370 позиций.

По вечерам же особую атмосферу создаст гирлянда с фонариками, ее можно повесить как на стену, так и на окно. При этом выбор достаточно широк — примерно 870 вариантов.

Напомним, Факты ICTV публиковали 5 надежных советов, как не потерять работу во время карантина и сохранить свои деньги.