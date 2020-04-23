Врач из США назвал способ выявления Covid-пневмонии

Выявить больше пациентов с Covid-пневмонией раньше и лечить их более эффективно можно с помощью пульсоксиметра.

Об этом рассказал врач скорой помощи Ричард Левитан, который практикует неотложную медицинскую помощь уже 30 лет.

По его словам, медицинское устройство пульсоксиметр можно купить без рецепта в аптеке. Благодаря ему не нужно ждать теста на коронавирус в больнице или кабинете врача.

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Пульсоксиметр включается одной кнопкой и размещается на кончике пальца. Через несколько секунд отображаются два числа: насыщение кислородом и частота пульса. Норма сатурации — 94-99%.

— Пульсоксиметры помогли спасти жизни двух знакомых врачей скорой помощи, заблаговременно предупредив их о необходимости лечения. Когда они заметили снижение уровня кислорода, оба пошли в больницу и выздоровели. Обнаружение гипоксии, раннее лечение и тщательный мониторинг, по-видимому, сработали и для премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, — сказал врач.

Пациенты с коронавирусом должны делать пульсоксиметрический мониторинг в течение двух недель.

Также медик добавил, что люди с кашлем, усталостью и лихорадкой должны делать мониторинг пульсоксиметром, даже если они не тестировались на коронавирус, или их тест был отрицательным, потому что они имеют точность только около 70%.

Напомним, ранее израильские биологи получили антитела против коронавируса из образцов крови, взятых у пациентов и животных, которые выздоровели.

Источник: New York Times