В Нью-Йорке почти 90% пациентов с Covid-19, подключенных к ИВЛ, умерли — Bloomberg

В США провели масштабное исследование, по результатам которого оказалось, что 88% пациентов с коронавирусом, подключенных к ИВЛ, умирали.

Ученые проанализировали 2 600 случаев, когда заражение коронавирусом вызвало тяжелые осложнения. Все пациенты попали в 12 больниц в Нью-Йорке и на Лонг-Айленде в период с 1 марта по 4 апреля. В общем, 553 пациента или 21% из тех, чьи случаи оценивались в ходе исследования, умерли. Однако среди 12% людей, которые были в таком тяжелом состоянии, что их подключили к аппаратам ИВЛ, смертность составляла 88%.

Стоит отметить, что пациенты старше 65 лет, которых подключали к ИВЛ, выживали лишь в 3% случаев.

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При этом, среди мужчин уровень смертности выше, чем среди женщин.

В результате врачи ставят под сомнение использование таких машин для спасения людей с коронавирусом.

Однако ученые Northwell Health, которые принимали участие в исследовании, признали неоднозначность применения машин ИВЛ в спасении пациентов с Сovid-19. Однако, по их словах, выводы делались лишь, опираясь на наблюдения. И такая природа исследования не позволяет сделать окончательное решение о целесообразности использования аппаратов ИВЛ.

Ранее Факты ICTV писали, что Минздрав Украины тестирует аппараты ИВЛ нескольких отечественных производителей.