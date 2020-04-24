Чем коронавирус отличается от гриппа, какие симптомы, инкубационный период, профилактика и лечение этих заболеваний — читайте в материале.

Симптомы заболевания

Наиболее распространенными симптомами коронавируса являются головная боль, кашель, лихорадка, затруднение дыхания, в некоторых случаях — диарея или конъюнктивит. Некоторые люди имеют легкие симптомы, другие — тяжело болеют.

Во время гриппа высокая температура держится на уровне 38° более 3-5 дней, в большинстве случаев она сопровождается явным упадком сил, апатией, мышечными болями.

Кроме того, у больных гриппом чаще всего влажный кашель или его совсем нет. У больных коронавирусом он сухой и утомительный (трудно откашляться).

Инкубационный период

Инкубационный период коронавируса составляет от 2 до 14 дней. Для гриппа это более короткий срок — один-два дня. В течение этого времени, даже не проявляя признаки заболевания, больные гриппом очень заразны и остаются такими неделю.

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Профилактика

Для профилактики коронавируса и гриппа в Минздареве советуют соблюдать следующие правила:

регулярно мыть руки;

соблюдать правила респираторной гигиены (при кашле и чихании прикрывать рот и нос салфеткой или изгибом локтя);

соблюдать дистанцию ​​в общественных местах (не менее одного метра);

не трогать грязными руками глаза, нос, рот;

соблюдать обычные правила гигиены;

не употреблять сырую или без надлежащей термической обработки пищу животного происхождения;

убирать на рабочем месте: очищать поверхности, столешницы и дверные ручки соответствующими средствами для чистки;

делать прививки от гриппа.

Лечение

Сейчас лекарств и вакцины против коронавируса не существует. Пациентов с подозрением на коронавирус необходимо изолировать в одноместных палатах. Им предоставляется симптоматическое лечение. В случае, если одноместных палат не хватает, людей нужно размещать в палатах, в которых расстояние между кроватями не менее одного метра.

По информации ВОЗ, при лечении Covid-19 антибиотики неэффективны.

Чтобы не заболеть гриппом, в Минздаре советуют вакцинироваться. Если вы заболели, то нужно обратиться к врачу. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, самостоятельно назначать антибиотики или другие препараты.

Кто находится в группе риска заболевания коронавирусом и какие возрастные группы наиболее уязвимы — можно прочитать в нашем материале.