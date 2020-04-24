Врачи не будут получать зарплаты на уровне рабства — Степанов

После аудита второго этапа медицинской реформы, который стартовал 1 апреля, Минздрав сделает все возможное, чтобы врачи получали достойные зарплаты, а больницы не закрывались, заявил на брифинге здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопрос медика из психоневрологического диспансера, которая сообщила, что их заставляют отказываться от части зарплаты и сокращают в каждом отделении по 11 работников.

— Мы проводим тщательный аудит последствий старта второго этапа медицинской реформы, который начался 1 апреля. Я и раньше говорил, что в большое беспокойство вызывает, в частности, предоставление психиатрической помощи. Потому что два направления — противотуберкулезная служба и психиатрические больницы — находятся в наихудшем положении по финансированию, — сказал он.

Степанов отметил, что его основная задача — реформирование системы здравоохранения.

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— Один из основных признаков качественной реформы — медицина, в которой работают врачи, не получающие зарплату, с позволения сказать, на уровне какого-то рабства. Я уверен, что мы сможем сделать соответствующие выводы в ближайшее время после окончания аудита, чтобы не получать сообщения такого содержания и чтобы у нас не увольнялись врачи, не закрылась ни одна больница, — подчеркнул министр.

По его словам, после аудита Миндрав предложит решение, что и где надо скорректировать в системе здравоохранения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас очень много вопросов к медицинской реформе.