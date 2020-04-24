В Италии у женщины в глазах почти месяц жил возбудитель коронавируса

В Италии возбудитель коронавируса обнаружили в глазах.

62-летняя женщина прилетела из китайского Уханя 23 января, а через пять дней у нее обнаружили симптомы коронавируса.

Ее госпитализировали на следующий день и сразу сделали тест на коронавирус.

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Через три дня после госпитализации, у женщины взяли мазок из глаз. После анализа в них обнаружили возбудитель Covid-19.

— Дальнейшие глазные пробы, которые собирали почти ежедневно, проявляли возбудитель коронавируса до 21 дня. После этого концентрация инфекции в глазах снизилась, а затем снова выросла на 27 день, — говорится в отчете медиков.

При этом исследователи уточнили, что конъюнктивит начал проходить на 15 день и окончательно исчез на 20.

Возбудитель Covid-19 в глазах может жить до 30 дней после установления диагноза. Поэтому глаза также могут быть источником вируса.

Как писали Факты ICTV, в университетском госпитале Базеля провели вскрытие 20 тел пациентов, умерших от Covid-19.

Среди умерших преобладали мужчины, которые имели повреждения коронарных сосудов, треть пациентов болели диабетом.

Источник: Annals of Internal Medicine