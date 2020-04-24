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Как получить группу инвалидности во время карантина

Медико-санитарные комиссии могут устанавливать группу инвалидности заочно и без госпитализации.

Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

— Минздрав рекомендует территориальным департаментам здравоохранения перевести работу медико-санитарных экспертных комиссий в режим ограничения. Основными в процессе коммуникации между комиссиями и пациентами должны стать семейные врачи, — отметила она.

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Пройти комиссию можно заочно, прислав медицинские документы без дополнительных госпитализаций.

Напомним, с 1 апреля стартовал второй этап медицинской реформы. Больницы, которые предоставляют узкоспециализированную медицинскую помощь, теперь будут работать по принципу “деньги следуют за пациентом”.

Источник: Минздрав

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