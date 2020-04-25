Ученые заявили, что у части населения может быть иммунитет к коронавирусу

Люди, которые ранее болели любыми коронавирусами, могут вырабатывать иммунитет к Covid-19, что ведет к бессимптомному или мягкому протеканию заболевания.

К такому выводу пришла группа исследователей из берлинской клиники Charite во главе с вирусологом Кристианом Дростеном.

Ученые изучали Т-лимфоциты, которые играют важную роль в так называемом приобретенном иммуннитете.

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Исследовались клетки как пациентов, которые уже выздоровели от Covid-19 и людей, которые еще не заразились.

— Поразительно, но было установлено, что у 34% пациентов (последней группы) были реактивные Т-клетки, хотя у них никогда не было контакта с Covid-19, — отметил вирусолог.

По словам Дростена, это может быть связано с тем, что часть пациентов ранее перенесла различные вирусные заболевания.

Дростен подчеркнул, что речь идет о первом в мире исследование такого рода и предостерег от поспешных выводов. По его словам, пока нельзя говорить о том, что треть населения Германии имеет иммунитет к Covid-19.

Напомним, сотрудники Национальной службы здравоохранения Шотландии и эксперты из университетов Глазго и Эдинбурга считают, что перенесенный коронавирус сокращает продолжительность жизни человека в среднем на 10 лет.

Источник: NDR