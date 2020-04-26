Коронавирус в Украине: в каких областях больше всего новых больных

За последние сутки больше всего инфицированных коорнавирусом зафиксировано в Днепропетровской, Закарпатской и Тернопольской областях, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

– Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Днепропетровской области — 52, Закарпатской — 43 и Тернопольской — 42, — уточнил он.

В целом по состоянию на 26 апреля в Украине зафиксировали 8 617 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболели 492 человека.

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Из них 209 летальных случаев, а 840 пациентов выздоровели.

Напомним, до 11 мая в Украине продлен карантин, который предусматривает ряд ограничений. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте в онлайне на Фактах ICTV.