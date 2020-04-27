Комаровский обьяснил, убьют ли коронавирус пары спирта

Вдыхание паров спирта не поможет побороть коронавирус, но может убить человека.

Об этом рассказал педиатр и телеведущий Евгений Комаровский и добавил, что вопросов на эту тему в разных вариантах он получил множество.

К примеру, врачу задали вопрос о том, поможет ли в борьбе против коронавируса вдыхание паров спирта из самогонного аппарата в процессе изготовления самогона.

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— Алкоголь, пары которого вы вдыхаете, активно всасывается через слизистую оболочку бронхов, но вы скорее опьянеете и убьете себя, чем убьете коронавирус. Дышать алкоголем – не имеет отношения к лечению, более того – это опасно. Не нужно так делать.

К слову, ранее Комаровский рассказал, можно ли стирать маски с мылом.