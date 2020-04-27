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Факты / Lifestyle

Коронавирус может поражать почки — медики

Китайские и американские медики предполагают, что коронавирус может представлять угрозу почкам и даже провоцировать почечную недостаточность.

Врачи заметили, что среди зараженных Covid-19 резко выросло количество людей с проблемами почек. Так, от нарушения работы почек страдают 20-40% американских пациентов, попавших в реанимацию с коронавирусом.

Вероятно, проблема связана с тем, что организм видит незнакомую инфекцию и начинает атаковать не только коронавирус, но и себя.

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Кроме того, почки связаны с печенью и мочевым пузырем. Поэтому врачи опасаются, что вскоре может возникнуть волна осложнений на других органах.

Однако пока точно не известно, возникает почечная недостаточность непосредственно из-за коронавируса или это лишь побочный эффект.

Но даже потенциальная проблема уже привела к тому, что в больницах США наблюдается резкая нехватка аппаратов гемодиализа.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, что врачи в Италии назвали новые симптомы Covid-19.

Источник: BBC Русская служба

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