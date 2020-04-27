Один из основателей Microsoft Билл Гейтс считает, что наладить промышленное производство вакцины от коронавируса Covid-19 возможно не ранее, чем через год.

По его словам, это оптимистичный сценарий, однако реалистичный — два года.

Миллиардер вместе со своей женой выделили $250 млн на противодействие распространению коронавируса, в том числе разработку вакцин в семи различных лабораториях.

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— В идеальном случае мы бы вышли на промышленный масштаб в течение одного года. Но нам может это и не удастся, возможно, потребуется не менее двух лет, — отметил Гейтс.

В то же время он предложил избрать наиболее перспективные из сотни разработок, найти средства и налаживать их производство параллельно.

Ранее Факты ICTV писали, что ученые из Оксфордского университета в Великобритании с четверга приступят к клиническим испытаниям вакцины против Covid -19 на людях.

К середине мая вакцину протестируют на 500 добровольцах. Половина испытуемых получит один вариант вакцины, а вторая половина – другой вариант.