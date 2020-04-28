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Факты / Lifestyle / Здоровье

7 млн незапланированных беременностей из-за Covid-19: неутешительный прогноз фонда ООН

По данным Фонду ООН по народонаселению, полгода карантина приведут к незапланированной беременности в 7 млн ​​женщин в мире.

Карантин также способствует росту уровня домашнего насилия.

За шесть месяцев количество случаев домашнего насилия может возрасти до 31 млн.

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В ООН называют две причины, почему пандемия способствует гендерному насилию:

  • сбои в работе и финансировании социальных программ предотвращения насилия;
  • требования оставаться дома, из-за этого жертвы вынуждены больше времени проводить наедине со своими обидчиками.

Голод

Председатель Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли прогнозирует возможный голод в странах Африки и Ближнего Востока, где есть военные конфликты или климатические изминения.

По его оценкам, количество людей, которое голодает, в мире может вырасти почти вдвое — с 135 до 250 млн.

— В зоне наибольшего риска — страны, пораженные военными конфликтами, экономическим кризисом и климатическими изменениями: прежде всего это Йемен, Демократическая республика Конго, Афганистан, Венесуэла, Эфиопия, Южный Судан, Судан, Сирия, Нигерия и Гаити, — говорит чиновник.

Ранее в ООН прогнозировали, что во втором квартале 2020 года 195 млн человек по всему миру потеряют работу из-за пандемии коронавируса.

Источник: ВВС Украина

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