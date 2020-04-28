Коронaвируc влияет на мужскую потенцию и половые органы — врач

Коронавирус опасен для половой системы мужчины, если в организм попадет большое количество инфекции.

Об этом рассказал врач-инфекционист высшей категории, научный сотрудник Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В Громашевского НАМН Украины кандидат медицинских наук Виталий Янченко со ссылкой на китайских ученых.

По его словам, инфекция может атаковать яички, где находятся клетки, ответственные за выработку сперматозоидов.

Также в зоне риска половые клетки, отвечающие за уровень тестостерона и созревание сперматозоидов.

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— У мужчины, перенесшего Covid-19, не только снижается уровень тестостерона и ухудшается потенция, но иногда развивается импотенция, возникает бесплодие. Если в организм попало массивное количество вируса, нельзя исключить появление аутоиммунной реакции: иммунитет начинает разрушать ткани собственных половых желез. Чем больше вирусных частиц, тем сильнее реакция иммунной системы, — рассказал врач.

К слову, ранее педиатр и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что нет научных доказательств негативного влияния коронaвируca на мужскую потенцию и половые органы, но теоретически оно возможно.

Джерело: Факты