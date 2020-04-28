Коронавирус станет сезонным, как грипп — Time

Полностью остановить распространение коронавируса человечеству не под силу из-за безсимптомности инфицирования у некоторых людей.

— Эта группа бессимптомных носителей очень усложняет задачу искоренения коронавируса, — заявила группа китайских вирусологов в Пекине.

В Китае, где заявили о победе над эпидемией, все еще обнаруживают десятки инфицированных без симптомов ежедневно.

Ученые прогнозируют, что количество случаев Covid-19 будет расти сезонно, как в ситуации с гриппом.

— Скорее всего, эта эпидемия будет сосуществовать с людьми очень долго, станет сезонной и будет поддерживаться человеческими телами, — сказал директор Института патогенной биологии Джин Чи.

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Впрочем, возможно, человечеству не следует надеяться даже на сезонность болезни. По словам главы кафедры инфекционных заболеваний Вон Гуакина с Peking University First Hospital, жаркая погода не убьет коронавирус.

— Коронавирус действительно чувствительный к теплу, но только если проведет 30 минут в среде с температурой на уровне 56 градусов, — сказал он.

К слову, ранее президент США Дональд Трамп со ссылкой на американских ученых сообщил, что коронавирус менее устойчив в теплом и влажном климате, нежели в сухом и холодном.

Источник: TIME