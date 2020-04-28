Использованные маски и перчатки нельзя выбрасывать просто в мусор – это опасно для других людей, а также засоряет окружающую среду, написала в соцсети бывшая и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Она также дала несколько советов, как правильно утилизировать средства индивидальной защиты.

Краткая инструкция, что делать с использованными масками и перчатками:

Обработать антисептиком.

Положить в крепкий пакет, желательно с зиплоком.

Если такого пакета нет, можно использовать обычный, но крепко завязать.

Положить этот пакет в недоступном для детей и животных месте, например, на балконе.

Супрун также отметила, что в случае, если планируете отдать использованные СИЗ на утилизацию в какую-то службу, обязательно узнайте, есть ли у них есть лицензия на работу с такими отходами.

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По ее словам, в Киеве планируют в ближайшее время создать 10 пунктов приема средств индивидуальной защиты.

Недавно Факты ICTV рассказывали, как можно защититься от Covid-19 на улице. Понадобится могут не только медицинские маски, но и очки и перчатки.