Использованные маски и перчатки нельзя выбрасывать просто в мусор – это опасно для других людей, а также засоряет окружающую среду, написала в соцсети бывшая и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Она также дала несколько советов, как правильно утилизировать средства индивидальной защиты.
Краткая инструкция, что делать с использованными масками и перчатками:
- Обработать антисептиком.
- Положить в крепкий пакет, желательно с зиплоком.
- Если такого пакета нет, можно использовать обычный, но крепко завязать.
- Положить этот пакет в недоступном для детей и животных месте, например, на балконе.
Супрун также отметила, что в случае, если планируете отдать использованные СИЗ на утилизацию в какую-то службу, обязательно узнайте, есть ли у них есть лицензия на работу с такими отходами.
Читайте: Как мило и спирт убивают вирус Covid-19 — объяснение врача
По ее словам, в Киеве планируют в ближайшее время создать 10 пунктов приема средств индивидуальной защиты.
Недавно Факты ICTV рассказывали, как можно защититься от Covid-19 на улице. Понадобится могут не только медицинские маски, но и очки и перчатки.