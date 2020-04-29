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Факты / Lifestyle

Комаровский рассказал, почему люди чаще заражаются коронавирусом в храмах

Вирусы могут несколько часов сохранять активность в воздухе при отсутствии в помещении интенсивного воздухообмена.

Об этом рассказал педиатр Евгений Комаровский.

— Если в помещении значительное количество людей и нет интенсивного воздухообмена, того самого сквозняка, которого наши люди боятся больше в 100 раз, чем коронавируса. Так вот, если его нет и много людей в помещении, то в этих условиях вирусы могут несколько часов сохранять активность в воздухе, — сказал он.

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Комаровский подчеркнул, что это еще раз объясняет, почему люди так активно заражаются в палатах, храмах и тюрьмах.

Ранее Комаровский рассказал о популярной ошибке использования санитайзера.

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