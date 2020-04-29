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Факты / Lifestyle

Комаровский рассказал о популярной ошибке использования санитайзера

Санитайзер проявляет свой эффект как минимум через 30 секунд после нанесения на кожу.

Об этом рассказал педиатр Евгений Комаровский.

— Для того, чтобы санитайзер проявил свой эффект необходимо как минимум 30 секунд. 30 секунд контакта кожи со спиртом до того, как вы за что-то возьметесь, — сказал он.

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Комаровский подчеркнул, что если вы хотите кому-то пожать руку или открыть дверь, то необходимо нанести санитайзер, растереть его на руках, подождать 30 секунд и только после этого делать то, что запланировали.

Ранее Комаровский сказал, что медицинские маски можно дезинфицировать в микроволновке.

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